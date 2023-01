Amaro Guelfo lancia “12 x 12 Art Collection”: 12 artisti per 12 mesi

Per festeggiare Brescia Capitale italiana della Cultura

Milano, 24 gen. (askanews) – Fare cultura per crescere assieme alla propria città: è l’obiettivo per il 2023 di Amaro Guelfo che lancia il progetto “12×12 Art Collection” in occasione di Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura.

Dodici gli artisti che diventeranno il volto del liquore bresciano: “a ognuno sarà dedicato un mese dell’anno creando un’opera rappresentativa della propria arte che diventerà l’abito che Amaro Guelfo vestirà di mese in mese”. Verranno quindi prodotte, per ogni artwork, 144 etichette, numerate e firmate a mano da ciascun artista. Si tratta di Federico Bontempi, in arte Kueen (gennaio), Marta Camisani (febbraio), Marco Minoni (marzo), Laura Pedizzi (aprile), Ilaria Grin (maggio), Biro aka Roberto Blesio (giugno), Andrea Nova (luglio), Nicolò Belandi (agosto), Vera Bugatti (settembre), Rab Dauber (ottobre), Alfi (novembre) e Dora Creminati (dicembre).

L’azienda, nata nel 2017 e di proprietà di Andrea e Diego Ronconi, e Nicola Rinaldi, nell’aprile 2022 è sbarcata sul mercato statunitense.

