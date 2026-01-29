amato-(municipio-vi):-arte-non-solo-svago-ma-lavoro-e-inclusione

“Il Municipio si fa portavoce di un nuovo modello sociale”

Roma, 29 gen. – A margine della conferenza stampa di presentazione del “Festival of Opportunities – Punto 0″, tenutasi questa mattina presso l’Aula Consiliare del Municipio VI delle Torri, l’Assessore Romano Amato ha dichiarato:”È fondamentale per noi dare un segnale di positività a tutta la città, ed è per questo che abbiamo accolto con grande favore l’iniziativa di SIAC e Circus Academy Fusion. Il Municipio oggi si fa portavoce di un nuovo approccio: attraverso le arti performative è possibile per molte persone trovare non solo l’ispirazione per un nuovo lavoro, ma anche l’affermazione delle proprie specifiche peculiarità. Sosteniamo pienamente questa causa perché come amministrazione lavoriamo costantemente sulle ‘abilità’ delle persone, in tutte le loro sfumature, e questo progetto rappresenta un momento fondamentale nel nostro percorso di inclusione.”