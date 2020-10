Amauri, ex attaccante tra le altre del Napoli, è intervenuto in diretta Instagram da Miami su Napoli Magazine.

Di seguito alcuni stralci del suo intervento: “Juventus-Napoli? Spero che si possa rigiocare questa partita.

Ho iniziato al Napoli ed anche se ora è un’altra società, la maglia è la stessa. Mi hanno dato l’opportunità di farmi fare i primi passi, hanno fatto una grossa scommessa su di me, ero uno sconosciuto, venivo da una piccola squadra. Il Napoli mi ha aperto le porte, ho vissuto molti mesi a Soccavo, ho bei ricordi. Vedevo le foto di Maradona, Careca, Ferrara, Alemao, sono leggende. C’era un’atmosfera bellissima, io ero giovane, volevo spaccare il mondo, abbracciare questa opportunità e così è stato.

Il Napoli è una squadra che ha dei giocatori molto interessanti, dei giovani che possono fare una grande stagione e una grande carriera. Mi piace tantissimo Insigne, per me è un campione, è fenomenale. Ha un allenatore che è esigente e la squadra si è messa a disposizione del mister, è una cosa importante. Il Napoli ha iniziato benissimo il campionato.

Osimhen come Amauri? Mi auguro che possa fare molto più di me! Bakayoko? Se Gattuso l’ha portato a Napoli è perchè ha visto qualcosa di buono. Lui secondo me può fare molto bene, ho visto che è forte fisicamente, non si ferma mai, è importante. Griglia scudetto? Juve, Napoli, Inter e Atalanta sono per me le squadre che possono lottare fino alla fine, poi ci sono Roma, Milan, Lazio, Fiorentina che possono arrivare a dare fastidio, ma le 4 squadre più attrezzate che vedo, che hanno un organico importante, sono le quattro che ho detto.”

The post Amauri: “Napoli sempre nel cuore! Osimhen può fare bene, Bakayoko non si ferma mai” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento