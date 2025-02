Amazfit lancia il nuovo smartwatch Bip 6

Presto disponibile in Europa il device per appassionati di fitness

Madrid, 20 feb. (askanews) – Amazfit ha annunciato da Madrid il lancio del nuovo smartwatch Amazfit Bip 6 che sarà presto disponibile in Europa anche se l’azienda tech specializzata in device wearable non ha ancora comunicata una data ufficiale di release.

Dotato di un display Amoled da 1,97 pollici con colori brillanti, monitoraggio avanzato della salute e della frequenza cardiaca, programmi fitness basati sull’intelligenza artificiale, navigazione offline e un sistema completo di monitoraggio del sonno, il Bip 6 è progettato per supportare gli appassionati di fitness in ogni fase del loro percorso di benessere.

Progettato per affrontare anche gli usi quotidiani più impegnativi, il Bip 6 è caratterizzato da una robusta scocca in lega di alluminio, resistenza all’acqua fino a 5 atm e un’autonomia della batteria che arriva fino a due settimane. Sarà disponibile in quattro varianti di colore: Black, Charcoal, Stone e Red.

Il nuovo smartwatch può ricevere notifiche al polso per chiamate, messaggi, aggiornamenti dai social media, promemoria del calendario e altro ancora. È possibile effettuare e rispondere alle chiamate, attivare la fotocamera (solo per iPhone) e la musica, sincronizzare le notifiche e molto altro, grazie alla connessione Bluetooth con lo smartphone. Inoltre, Zepp Flow consente il controllo vocale completo dell’orologio, permettendo di regolare le impostazioni, visualizzare i punteggi di prontezza e molto altro senza bisogno di toccare lo schermo o ricordare comandi specifici.