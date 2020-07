Amazon assumerà 1600 persone in Italia entro il 2020 

Amazon annuncia 1.600 nuove assunzioni a tempo indeterminato entro la fine del 2020 in Italia. Lo comunica Amazon Italia in una nota sottolineando che questo incremento “porterà la forza lavoro dell’azienda a un totale di 8.500 dipendenti, rispetto ai 6.900 di fine 2019, in più di 25 sedi in tutta Italia”.

Queste nuove opportunità di lavoro sono destinate “a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza in ambiti come lo sviluppo di software, la linguistica, la logistica, le risorse umane e IT presso il nostro Centro Direzionale di Milano, i Centri di Sviluppo di Torino e Asti;

