Amazon dona € 3,5 milioni all’Italia per l’emergenza Coronavirus

Amazon, ha donato € 3,5 milioni per offrire il proprio supporto alla lotta contro la pandemia di COVID-19 che sta colpendo il nostro paese.

La notizia arriva dal blog ufficiale del colosso dell’e-commerce in cui spiega che € 2,5 milioni saranno destinati alla Protezione Civile Italiana, mentre € 1 milioni saranno donati alle organizzazioni no profit e agli enti che operano nei territori e nelle comunità in cui vivono e lavorano i dipendenti Amazon e con cui l’azienda lavora da tempo.

