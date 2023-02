Amazon e Brother fanno causa in Germania contro 18 contraffattori

Prima causa in Europa con un partner per combattere i falsi

Milano, 23 feb. (askanews) – Amazon e Brother, multinazionale della stampa, hanno annunciato di aver presentato un’azione legale contro 18 presunti membri di un’organizzazione di contraffattori con sede in Germania che hanno cercato di ingannare i clienti vendendo online cartucce toner false pubblicizzate come originali. E’ la prima causa civile intentata da Amazon in Europa in collaborazione con un partner contro i contraffattori. La causa è stata presentata al Tribunale Regionale di Berlino.

Secondo l’accusa i contraffattori avrebbero acquistato cartucce originali Brother vuote per poi riempirle con toner non autentici, oltre a vendere su Amazon cartucce false progettate per sembrare originali.

“Abbiamo tolleranza zero per i prodotti contraffatti messi in vendita nei nostri store. Questa è la prima causa di questo tipo che abbiamo presentato in Europa, e dimostra chiaramente la determinazione delle nostre azioni per perseguire i contraffattori ovunque essi operino”, ha detto Kebharu Smith, Director della Counterfeit Crimes Unit (CCU) di Amazon. “Continueremo a lottare insieme a imprese di tutte le dimensioni per proteggere i clienti dai prodotti falsi e proteggere i marchi dalla violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale”, ha aggiunto.

“Proteggere la proprietà intellettuale è diventata una delle azioni più importanti per Brother. Non si tratta solo di proteggere i nostri marchi e i nostri brevetti, ma anche di proteggere i nostri clienti e la fiducia che hanno nei nostri prodotti”, ha aggiunto Isao Noji, Direttore Generale di Brother International Europe.

continua a leggere sul sito di riferimento