ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Netflix è arrivata anche sui dispositivi Amazon dotato di schermo. Il servizio streaming più famoso è visibile in Italia su Echo Show. Basterà dire “Alexa, apri Netflix” e accedere al proprio account per iniziare.

Ora più che mai, i clienti si rivolgono ai propri dispositivi per il proprio intrattenimento: è stato rilevato infatti che in questo periodo, rispetto all’anno scorso, si stanno guardando più del doppio dei contenuti video disponibili sulle piattaforme streaming. Fino ad oggi su Echo show era disponibile Prime Video, ma ora Amazon arricchisce ulteriormente la sua offerta introducendo anche Netflix.

I clienti potranno insomma accedere al catalogo completo di Netflix.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Amazon fa arrivare Netflix su Echo Show proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento