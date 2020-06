Amazon ha piazzato corporate bond al tasso più basso della storia degli Usa

Amazon ha collocato bond per 10 miliardi di dollari a un tasso dello 0,4%, con una domanda che ha superato di tre volte l’offerta. Si tratta, sottolinea il ‘Financial Times’, del rendimento più basso mai registrato nella storia delle offerte di obbligazioni aziendali negli Stati Uniti. A colpire è che si tratta di un tasso superiore di appena due decimi di punto percentuale a quello spiccato dai titoli di Stato di analoga scadenza piazzati dal Tesoro degli Stati Uniti lo scorso maggio. Appena tre anni fa, quando Amazon aveva collocato obbligazioni per 16 miliardi di dollari per finanziare l’acquisizione di Whole Foods,

