Amb.Durante Mangoni: imprese Italia in Romania puntino su digitalizzazione

Per affrontare “la sfida e cogliere le opportunità”

Bucarest, 17 mag. (askanews) – L’ambasciatore d’Italia in Romania, Alfredo Maria Durante Mangoni è convinto che le aziende italiane che operano in Romania, debbano “cambiare paradigma”, comprendendo “la sfida e cogliendo le opportunità della digitalizzazione”.

Parlando al 12esimo Forum Economico organizzato da Confindustria Romania a Bucarest, il capo della rappresentanza diplomatica italiana nel Paese ha sottolineato quanto sia cruciale “riconoscere il valore aggiunto delle imprese che hanno investito digitalizzando, innovando, non solo i propri prodotti ma i processi produttivi e i modelli di gestione aziendale”. Una soluzione innovativa che punta a risolvere anche la cronica mancanza di manodopera, che è “sempre più rara e più costosa”.

La Romania, ha ricordato ancora Durante Mangoni, sta lavorando “sulla digitalizzazione e ha fatto della connettività uno dei suoi punti di forza”, investimenti che le danno un vantaggio competitivo. Per questo le imprese italiane “sono chiamate ad alzare il livello della propria competitività, a perseguire un maggior valore aggiunto attraverso investimenti digitali e aprendosi al contributo di start up innovative”. E’ uno step “decisivo per la sopravvivenza delle imprese italiane in Romania che operano nella manifattura, nell’agricoltura, nei servizi, nelle infrastrutture. La Piccola e Media industria familiare non si tramanda, né in Italia né qui”.

