Amb. e IIC Amsterdam presentano il recital: “I nostri antenati”

Roma, 16 ott. (askanews) – L’Ambasciata d’Italia nel Regno dei Paesi Bassi e l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam in collaborazione con il CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) presentano “I Nostri Antenati”. Si legge nella nota.

Una Trilogia di Italo Calvino e la Musica del Sei e del Settecento a opera di Andrea e Edoardo Coen, padre e figlio, per dar vita un connubio unico ed emozionante tra la letteratura di Italo Calvino e la musica del Sei e del Settecento.

Questo straordinario duo, noto a livello internazionale per le loro performance che combinano musica e parola, ha entusiasmato il pubblico con la loro recente interpretazione dei celebri romanzi de “I Nostri Antenati” di Italo Calvino.

Questo eccezionale progetto mette in luce il filo rosso che lega i tre romanzi: “Il visconte dimezzato” (1952), “Il barone rampante” (1957) e “Il cavaliere inesistente” (1959), ciascuno ambientato in epoche lontane e paesi immaginari.

Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori del Novecento, propose un’edizione che raccogliesse questi romanzi sotto il titolo “I Nostri Antenati” nel 1960, sottolineando che queste storie condividono il fatto di essere inverosimili e di rappresentare tre gradi d’approccio alla libertà.

Come ha dichiarato l’autore, queste storie sono “aperte” e si prestano all’imprevedibile gioco di interrogazioni e risposte suscitate nei lettori, rappresentando un “albero genealogico degli antenati dell’uomo contemporaneo”.

La musica del Sei e del Settecento, con le sue complesse stratificazioni e la sua bellezza geometrica, condivide una similitudine sorprendente con l’approccio di Calvino alla narrazione.

Questa musica è stata il fulcro di molte delle loro performance, e il clavicembalo, in particolare, si erge come l’antenato in musica per eccellenza. Questo strumento nobile è stato protagonista di molte opere di compositori italiani del periodo, tra cui Tarquinio Merula, Domenico Cimarosa e Tommaso Traetta.

Andrea Coen, esperto della Early Music, si è sempre esibito come clavicembalista, organista e fortepianista. Ha collaborato con i principali solisti e gruppi di Musica Antica ed è stato consulente per la Musica Sacra del Pontificio Consiglio della Cultura. Attualmente, è titolare della cattedra di clavicembalo e tastiere storiche al Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila.

Edoardo Coen, talentuoso attore formatosi all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma, ha recitato in teatro e in televisione, ottenendo riconoscimenti significativi per le sue interpretazioni.

Il duo Coen ha un repertorio eclettico che abbraccia sia la letteratura che la musica, creando spettacoli unici che coinvolgono il pubblico in un’esperienza emotiva e culturale straordinaria.