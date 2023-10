Amb.Italia in Romania consegna onorificienze Ordine Stella d’Italia

A Carmen Petcu e Laszlo Alexandru

Roma, 12 ott. (askanews) – L’ambasciatore d’Italia a Bucarest Alfredo Durante Mangoni, in presenza di una rappresentanza delle Autorità e della comunità locali, ha consegnato due onorificenze dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Cavaliere a ClujNapoca.

Gli insigniti sono Carmen Petcu, General Manager di DeLonghi România e Laszlo Alexandru, docente di lingua e letteratura italiana al liceo “George Baritiu”.

Nel suo ruolo di General Manager, la dottoressa Petcu ha saputo coniugare abilità gestionale e attenzione ai valori che caratterizzano da sempre le imprese italiane. Nonostante il quadro internazionale particolarmente complesso, Petcu ha perseguito un lavoro di ottimizzazione e di ampliamento degli stabilimenti produttivi di DeLonghi România, sia attraverso nuovi investimenti sia migliorandone produttività e redditività, e portando quindi l’azienda a impiegare oltre 3000 dipendenti in Romania, lungo una traiettoria ascendente che presenta ulteriori margini di crescita.

Autore di vari volumi sulla lingua e la letteratura italiana – tra cui la “Lectura lui Dante”, versione commentata e in prosa in lingua romena della Divina Commedia – di traduzioni e di oltre 600 studi e articoli apparsi su riviste culturali, il Prof. Laszlo si è contraddistinto nel panorama dell’italianistica in Romania anche per l’appassionato coinvolgimento dei suoi studenti, nel corso della sua pluridecennale carriera didattica, in iniziative connesse all’Italia e alla sua cultura, come la partecipazione ad Agrigento al concorso “Uno, nessuno e centomila” dedicato a Luigi Pirandello.