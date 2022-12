Ambasciata Azerbaigian a Roma ricorda Leader Nazionale con cerimonia

Ha reso omaggio al simbolo Heydar Aliyev

Roma, 12 dic. (askanews) – Il 12 dicembre 2003 scompariva il leader nazionale dell’Azerbaigian Heydar Aliyev, simbolo del Paese e suo traghettatore verso quell’indipendenza e centralità nello scacchiere internazionale che lo caratterizza oggi. L’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia – si legge in una nota – ha reso omaggio a questa figura fondamentale della sua storia con una celebrazione, che ha avuto luogo nella mattina del 12 dicembre presso la nuova sede diplomatica in Italia. La stessa apertura del nuovo edificio dell’ambasciata azerbaigiana, avvenuta nel settembre di quest’anno, e che ospita al suo interno anche il Centro Culturale dell’Azerbaigian, è in qualche modo un’eredità del Leader Nazionale, che durante la sua visita in Italia nel 1997 ha gettato le basi del Partenariato strategico multidimensionale che oggi lega Baku a Roma.

Durante la celebrazione, a cui ha preso parte l’ambasciatore designato dell’Azerbaigian in Italia S.E. Rashad Aslanov, l’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian presso la Santa Sede Ilgar Mukhtarov, il corpo diplomatico presente in Italia e la comunità azerbaigiana qui residente, sono stati sottolineati lo spessore della personalità del Leader Nazionale, le conquiste ottenute grazie alla sua leadership, dall’indipendenza dello Stato alla stabilità sociale e politica, senza dimenticare progresso e sviluppo sostenibile. Sotto la guida del Presidente Ilham Aliyev, che ha proseguito il corso politico del Leader Nazionale, l’Azerbaigian ha riconquistato la sua integrità territoriale, con la Guerra Patriottica del 2020.

Per i partecipanti alla cerimonia – conclude la nota – è stato inoltre proiettato un video sulla vita e le attività del leader nazionale.

