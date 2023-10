Ambasciata Italia a Pechino: grande successo per “Una notte al museo”

Oltre 200 ospiti

Roma, 5 ott. (askanews) – La settimana scorsa si è svolto l’evento “Una notte al museo”, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Pechino e dall’Istituto Italiano di Cultura. Si è trattato di una serata esclusiva durante la quale gli ospiti presenti hanno potuto assistere in notturna alla mostra “The Light of Ancient Roman Civilization: Masterpieces from the National Archeological Museum of Naples”, ospitata dal China World Art Museum di Pechino.

All’evento hanno partecipato oltre 200 ospiti provenienti da un folto pubblico che includeva altresì esponenti di amministrazioni pubbliche e istituzioni accademiche locali, società cinese, nonché membri della comunità imprenditoriale locale e italiana. L’evento è stato svolto in collaborazione con ICE-Agenzia e la Camera di Commercio Italiana in Cina.

La mostra “The Light of Ancient Roman Civilization” è stata inaugurata il 10 giugno scorso dall’Ambasciatore italiano Massimo Ambrosetti alla presenza del direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, ed è stata visitata dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, durante la sua recente missione in Cina. L’esibizione, di elevato spessore culturale e artistico e che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico cinese, chiuderà l’8 ottobre dopo le festività locali.

Questa e altre iniziative attualmente in corso nel Paese si pongono l’obiettivo di approfondire la conoscenza della cultura italiana in Cina, mettendo tra l’altro a frutto la proficua collaborazione tra istituzioni ed enti italiani e cinesi.