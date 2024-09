Ambasciatore Dancau: Romania guarda alla Sardegna con interesse

Visita a Cagliari della delegazione romena, incontri istituzionali

Roma, 25 set. (askanews) – L’Ambasciatore di Romania presso la Repubblica Italiana, Gabriela Dancau, ha effettuato il 23 e 24 settembre una visita in Sardegna, accompagnata dal Console Generale a Roma, Marian Popescu. E’ stata un’occasione per incontrare i rappresentanti istituzionali delle autorità della Regione Sardegna, nonché gli esponenti dell’ambiente economico e culturale e i membri della comunità romena a Cagliari.

L’Ambasciatore ha incontrato il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, e il Vice Prefetto della Provincia di Cagliari, Maria Antonietta Gregorio. Nel corso di questi incontri sono stati analizzati i legami multidisciplinari tra la Romania e la Sardegna, attraverso l’approfondimento di temi di grande rilevanza e la necessità di sottolineare le relazioni positive e l’amicizia che uniscono la Romania e l’Italia.

In tale occasione, l’ambasciatore e il console generale hanno visitato alcuni edifici che potrebbero costituire la sede della futura agenzia consolare romena a Cagliari. Inoltre, la delegazione romena ha avuto un incontro con i rappresentanti della comunità romena a Cagliari e, al termine della missione, ha visitato il Museo di Archeologia di Cagliari.

“La Romania guarda alla Sardegna con grande interesse e amicizia. Gli incontri istituzionali hanno costituito indubbiamente il miglior presupposto per ampliare i nostri interessi nella Regione Sardegna che, grazie alla numerosa comunità romena, alla posizione strategica che la regione occupa nel Mediterraneo e alle sue grandi risorse ambientali e culturali, rappresenta una destinazione ideale per una cooperazione di straordinario valore e sono fiduciosa che, dopo l’apertura della nuova agenzia consolare romena, la nostra cooperazione inizierà una nuova fase di sviluppo” ha precisato l’ambasciatore Dancau.