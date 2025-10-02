giovedì, 2 Ottobre , 25

Ambasciatore Germania: con Italia “partnership strategica”

Di Redazione-web

Roma, 2 ott. (askanews) – “Il cancelliere federale Friedrich Merz e la presidente del consiglio Giorgia Meloni hanno concordato di tenere delle consultazioni intergovernative in Italia a gennaio. In questa occasione Merz ha definito l’Italia e la Germania “partner strategici”: così il nuovo ambasciatore tedesco in Italia Thomas Bagger, parlando con i giornalisti a margine dei festeggiamenti per l’Unitá tedesca a Villa Almone, sua residenza ufficiale a Roma, sul rafforzamento delle relazioni tra Italia e Germania.

“Ora non posso anticipare quello che avverrà, quali saranno questi provvedimenti e queste misure”, ha aggiunto il diplomatico.

