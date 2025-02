Ambasciatore Germania: Merz pronto, sarà governo pro-Ue, atlantista

Per Lucas “incoraggiante dato affluenza” e AfD fuori da coalizione

Roma, 23 feb. (askanews) – “Non conosciamo ancora i risultati definitivi di queste elezioni, ma è chiaro che abbiamo una maggioranza dei partiti pro-Europa, pro-Nato, atlantisti e credo sia un risultato molto importante”: lo ha dichiarato ad askanews l’Ambasciatore tedesco in Italia, Hans-Dieter Lucas, a margine di un “aperitivo elettorale” a Villa Almone, sua residenza ufficiale a Roma, organizzato per seguire in diretta l’esito delle elezioni tedesche 2025 con l’intervento di esperti italiani e tedeschi.

“Mi sembra anche che l’affluenza molto alta sia un segnale incoraggiante per la democrazia tedesca”, ha aggiunto Lucas, ricordando che la settimana prossima iniziano i primi “contatti tra i partiti in vista della formazione del governo”.

“Il leader della Cdu Friedrich Merz ha già annunciato che ha intenzione di formare un governo”, ha ribadito il diplomatico, mentre l’Unione Cdu-Csu ha ottenuto poco più del 28% dei consensi, seguita dall’ultradestra AfD, che ha ottenuto il 20%, con un elettore tedesco su 5 che ha scelto il partito di Alice Weidel.

“Tutti i partiti hanno già escluso di fare una coalizione con Afd, ci sarà un governo pro-Europa e atlantista e certamente anche un governo che lavorerà bene con il governo italiano. Una buona notizia anche per l’Europa”, ha concluso l’Ambasciatore tedesco in Italia.

Tra gli ospiti intervenuti alla serata elettorale a Villa Almone l’Ambasciatore Michele Valensise, attuale presidente IAI, Lisa Weiss corrispondente di Ard a Roma, Maurizio Molinari di Repubblica, il professore della Luiss Giovanni Orsina e Silke Schmitt della Fondazione Hans Seidel Italia.