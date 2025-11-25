martedì, 25 Novembre , 25

Policlinico Tor Vergata di Roma, presidente Rocca inaugura l’Unità di Medicina d’urgenza

(Adnkronos) - Il presidente della Regione Lazio, Francesco...

Eusalp, ass. Guidesi (Lombardia): “Europa riconosca zone alpine ambiti economici fragili”

(Adnkronos) - Regione Lombardia chiede che l’Europa riconosca...

Scontro Lucarelli-D’Urso, Mariotto a La volta buona: “Un po’ di finzione c’è…”

(Adnkronos) - "Un po' di finzione c'è...". Guillermo...

Acea firma accordo con saudita Mowah per revamping e gestione impianti di depurazione

(Adnkronos) - Acea, primo operatore idrico italiano e...
ambasciatore-usa-fertitta:-“fantastici-primi-6-mesi-in-italia”
Ambasciatore Usa Fertitta: “Fantastici primi 6 mesi in Italia”

Ambasciatore Usa Fertitta: “Fantastici primi 6 mesi in Italia”

Video NewsAmbasciatore Usa Fertitta: "Fantastici primi 6 mesi in Italia"
Redazione-web
Di Redazione-web

“Io e la mia famiglia orgogliosi di chiamare casa Villa Taverna”

Milano, 25 nov. (askanews) – I “fantastici primi sei mesi in Italia” raccontati dallo stesso ambasciatore degli Stati Uniti d’America presso la Repubblica Italiana, il texano Tilman J. Fertitta su Instagram. “Dal Quirinale a Palazzo Chigi, dalle visite con i nostri membri del servizio statunitense alle conversazioni con i leader della società civile italiana – scrive il diplomatico – in questo bellissimo paese, fino alla bellezza di Villa Taverna, che io e la mia famiglia siamo orgogliosi di chiamare casa, questo lavoro mi ispira ogni singolo giorno!”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.