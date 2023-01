Ambasciatrice Slovacchia: concerto 30 anni Paese dedicato a Ucraina

Wursterova: 2023 porti presto la vittoria di Kiev

Roma, 31 gen. (askanews) – “Vicino a noi persone innocenti e coraggiose muoiono per il loro paese, per la libertà e la pace: dedico questo concerto agli eroi di oggi, il popolo ucraino. Auspico che questo 2023 porti la vittoria dell’Ucraina sull’aggressore e che torni il rispetto dei valori e della democrazia al più presto”, ha detto l’ambasciatrice di Slovacchia in Italia, Karla Wursterova, in occasione dei 30 anni dalla nascita della Repubblica slovacca e delle relazioni tra Roma e Bratislava.

L’occasione è stata celebrata con un concerto solenne all’Auditorium Parco della Musica.

“Celebrare insieme il 30esimo anniversario” della nascita della Slovacchia “ricorda un periodo pieno di sfide per la creazione di istituzioni democratiche e affidabili” dopo un regime totalitario. “Oggi viviamo eventi crudeli” che ricordano anni lontani “e siamo consapevoli di aver sperimentato negli ultimi tre decenni libertà benessere e pace”, la stessa per cui lotta l’Ucraina oggi, ha aggiunto l’Ambasciatrice.

