ambiente-e-libri,-premio-demetra-2026-al-via-la-vi-edizione-a-salerno

Roma, 7 feb. (askanews) – Al via la sesta edizione del Premio Demetra, il riconoscimento dedicato alla letteratura ambientale promosso da Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – in collaborazione con SalernoLetteratura Festival.

Il bando è aperto alle opere pubblicate da editori indipendenti tra il 1° gennaio 2023 e il 31 gennaio 2026 (con un periodo più esteso per la graphic novel: dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2026). Le candidature possono essere inviate fino al 31 marzo 2026 attraverso la procedura indicata sul sito www.comieco.org.

LE CATEGORIE IN CONCORSO Il Premio si articola in quattro sezioni: saggistica, narrativa, graphic novel (italiana e tradotta) e libri per ragazzi. Il vincitore di ciascuna categoria riceverà un premio in denaro di 1.500 euro. I riconoscimenti per saggistica, narrativa e graphic novel saranno assegnati a giugno nell’ambito di ‘Salerno Letteratura’, mentre il premio per la sezione dedicata ai ragazzi verrà consegnato a luglio durante l’Elba Book Festival, confermando la continuità tra i due appuntamenti culturali.

UN PERCORSO DI CRESCITA Giunto alla sua sesta edizione, il Premio Demetra ha raccolto finora oltre 300 opere candidate e premiato 24 autori, contribuendo alla valorizzazione della letteratura dedicata a ambiente e sostenibilità. Dopo cinque anni, ospitati dall’Elba Book Festival – dove il premio ha consolidato identità e comunità – l’edizione 2026 approda a Salerno, ampliando pubblico e prospettive senza interrompere il legame con le sue origini.

La giuria del Premio Demetra è composta da: Ermete Realacci (Presidente), Carlo Montalbetti (Comieco), Duccio Bianchi (Responsabile scientifico), Ilaria Catastini (editore, Albeggi Edizioni), Giorgio Rizzoni (Responsabile didattico) e Paolo Barcucci (curatore di mostre).

PREMIO DEMETRA – I VINCITORI DAL 2021 AL 2025  Maxine Bédat – Il lato oscuro della moda – Post editori  Giulio Betti – Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico – Aboca  Gianfranco Bologna – Noi siamo Natura – Edizioni Ambiente  Rudi Bressa – Trafficanti di natura – Codice Edizioni  Federico Brocchieri – I negoziati sul clima – Edizioni Ambiente  Federico M. Butera – Affrontare la complessità per governare la transizione ecologica – Ed.Ambiente  Arjuna Cecchetti – Non pensarci due volte – Dalia  Roberto Della Seta – Ecologista a chi? – Casa editrice Salerno  Matteo De Longis – The Prism – Bao  Massimo Donà – Filosofia della carta – Baldini + Castoldi  Debora Fabietti – Lagnese – Libri per la Terra  Mauro Garofalo – L’ultima foresta – Aboca  Roberto Grossi – La grande rimozione – Coconino  Roman Krznaric – Come essere un buon antenato – Edizioni ambiente  Piero Malenotti – Per l’ultima goccia – Sensibili alle foglie  Antonio Massarutto – Un mondo senza rifiuti? Viaggio nell’economia circolare – Il Mulino  Silvia Moroni – Parla Sostenibile – Slow Food  Walter Obert – Animali – Sabir Editore  Sandro Orlando – Groenlandia. Viaggio intorno all’isola che scompare – Laterza  Hugo Pratt, Martin Quenehen, Bastien Vives, Corto Maltese ? Oceano Nero – Cong Edizioni  Gianni Silvestrini – Che cos’è l’energia rinnovabile oggi – Edizioni Ambiente  Danilo Selvaggi – Rachel dei pettirossi – Pandion  Michele Turazzi – Prima della rivolta – Nottetempo  John Vaillant – L’età del fuoco – Iperborea