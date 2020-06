Per l’ex ministro: “Occorre riprendere con forza l’azione #PlasticFree avviata da molte istituzioni e aziende, evitiamo arretramenti. Occorre votare gli emendamenti SalvAmbiente al Decreto Rilancio per favorire i Dpi riutilizzabili e riciclabili da filiera made in Italy. Questo servirà anche a contrastare ulteriori fenomeni di infiltrazione criminale nella filiera dei rifiuti e il moltiplicare di discariche e inceneritori. Con questo videoappello, io e Jimmy Ghione abbiamo voluto coinvolgere tutti i parlamentari componenti della Commissione e tenere aggiornati gli oltre 55.000 firmatari e sostenitori di questa campagna. L’attivismo civico di tanti italiani va incoraggiato con la capacità di ascolto del Parlamento”.

L'articolo AMBIENTE: L'APPELLO DI UNIVERDE "STOP, GIA' MLN DI MASCHERINE IN MARE"-2-

