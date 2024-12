Ambiente, opera illustratrice Caspani premiata a New York

“New Life – Recycling” commissionata da Palazzo Madama a Torino

Roma, 13 dic. (askanews) – L’opera dal titolo “New Life – Recycling” dell’illustratrice Margherita Caspani è stata premiata dalla Society of Illustrators di New York con la medaglia d’oro per la categoria “Illustrazione istituzionale”.

L’illustrazione, realizzata con tecnica mista collage e digitale, è stata commissionata da Palazzo Madama a Torino nell’ambito del progetto Change!: un anno di esposizioni, incontri, dibattiti, convegni internazionali e iniziative che ruotano intorno al tema del cambiamento climatico, e che si conclude con la mostra “Change! Ieri, oggi, domani. Il Po” allestita in Sala Senato fino al 13 gennaio 2025.

Margherita Caspani è un’illustratrice milanese diplomata in Illustrazione e Animazione presso lo IED di Milano. Le sue illustrazioni ricevono premi internazionali da concorsi in Italia, negli USA e in Cina. I suoi progetti includono collaborazioni con clienti come Il Sole 24 Ore, Acqua di Parma, L’Espresso, La Repubblica, LaFeltrinelli, Internazionale, deAgostini, il FuoriSalone e il Piccolo Teatro.

“New Life – Recycling” è stata esposta in una mostra diffusa nelle vie di Torino, tra aprile e maggio di quest’anno, in occasione della Planet Week, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con il programma Connect4Climate della World Bank, che ha proposto a Torino e in Piemonte una riflessione sui temi di azione climatica, economia circolare, energie rinnovabili, acqua e giovani. La Planet Week ha anticipato il G7 Clima, Energia e Ambiente, che si è tenuto dal 28 al 30 aprile 2024 alla Reggia di Venaria Reale.

L’opera di Margherita Caspani fa parte delle venti illustrazioni commissionate dal Museo a illustratrici e illustratori italiani riconosciuti a livello mondiale, con il compito di riflettere e lavorare su tematiche che riguardano la vita e quotidianità di ognuno, creando ciascuno una sorta di stazione ‘illustrante’, un’immagine originale capace di rendere visibile un concetto connesso alla crisi climatica con uno sguardo d’autore.

La cerimonia di premiazione è prevista per febbraio 2025 a New York.