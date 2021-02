Ambiente: Pecoraro “Festa per convenzione Ramsar, altro che ponte sullo Stretto”

“Altro che Ponte sullo Stretto. Sono felice che proprio la Sicilia, in particolare la magnifica zona di Ganzirri che affaccia sullo Stretto di Messina dove doveva nascere il Ponte, ospiti le celebrazioni del 50° anniversario della convezione di Ramsar, per la tutela della biodiversità delle cosiddette aree umide, cioè di laghi e zone paludose”. Così il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario della convenzione di Ramsar. Emesso un annullo filatelico.

