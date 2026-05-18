ambiente,-rugiero-(rise),-sostenibilita’-evolve

“Oggi sfida è resilienza a eventi estremi”

Roma, 18 mag. (askanews) – “Il tema di quest’anno e’ particolarmente interessante perche’ il concetto di resilienza, applicato a un ambito tradizionalmente focalizzato sulla sostenibilita’, ribalta in parte la prospettiva. Finora si e’ parlato di sostenibilita’ ambientale soprattutto in relazione alla necessita’ che le attivita’ umane proteggessero e salvaguardassero l’ambiente. Oggi, invece, il focus si sposta sulla resilienza, cioe’ sulla capacita’ di resistere agli urti e agli eventi estremi a cui la natura ci espone”. Lo ha detto Salvatore Rugiero, ceo di RISE Srl, a margine di GBCI Europe CIRCLE, di cui GBC e’ stata Event Partner per l’edizione 2026.”L’interpretazione che diamo a questo tema – ha aggiunto – e’ quella di un’evoluzione nel mondo della sostenibilita’: non si tratta piu’ soltanto di un approccio etico, in cui l’uomo si preoccupa dell’ambiente, ma della necessita’ di progettare attivita’ e sistemi capaci di resistere agli effetti dell’ambiente stesso sulle nostre attivita’. Per questo, dal punto di vista del settore, e’ significativo che quest’anno al Circle si parli di resilienza”.