Ambra, l’intervista a Le Iene: dal libro “InFame” al Coronavirus | Video Mediaset

Ambra Angiolini si racconta a cuore aperto a Le Iene: dalla pandemia da Covid-19 all’uscita del suo primo libro “InFame”. La ex ragazza di “Non è la Rai”, oggi non solo è un’attrice affermata di cinema e fiction, ma anche una scrittrice. Da pochissimo ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “InFame” in cui ha raccontato i suoi problemi con la bulimia.

Un’intervista a cuore aperto per Ambra: dal Coronavirus fino ai luoghi comuni presenti nel mondo del cinema.

Ecco il video Mediaset con l’intervista di Ambra Angiolini a Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento