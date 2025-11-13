giovedì, 13 Novembre , 25

Musetti: “Non giocherò la Coppa Davis, decisione presa con Volandri”

(Adnkronos) - “Vista la mia condizione fisica e...

Italia contestata in Moldavia, Gattuso: “È una vergogna, non lo accetto”

(Adnkronos) - Gennaro Gattuso 'contro' i tifosi italiani...

Italia ai playoff dei Mondiali 2026, la guida: date, format e possibili avversarie

(Adnkronos) - L'Italia 'ritrova' i playoff. La Nazionale...

Bbc si scusa con Trump, ma respinge le richieste di risarcimento da un miliardo di dollari

(Adnkronos) - La Bbc si è scusata con...
Ambrogino d’Oro, tra i premiati Mentana e Jo Squillo

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – I giornalisti Enrico Mentana e Fabio Tamburini, direttori rispettivamente del Tg La7 e del Sole 24 Ore, Jo Squillo, il poliziotto Christian Di Martino, accoltellato nel maggio del 2024 alla stazione Lambrate di Milano. Sono alcune delle personalità che il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, saranno insignite con l’Ambrogino d’Oro. La commissione per la concessione delle Civiche benemerenze del Comune in serata ha indicato 42 nomi. In particolare alla cerimonia nel giorno del Santo patrono del capoluogo lombardo saranno consegnate una grande medaglia d’oro, sei medaglie d’oro alla memoria, 15 medaglie d’oro e venti attestati di civica benemerenza. 

La grande medaglia d’oro, massima benemerenza, va al Fondo Ambiente Italiano (Fai). Tra i benemeriti a cui verrà assegnato il riconoscimento alla memoria ci sono l’avvocato Mario Fezzi e il magistrato Annamaria Gatto. Tra le realtà che verranno insignite dell’attestato di civica benemerenza la Camera del Lavoro Metropolitana di Milano – Cgil, ResQ – People Saving People, la Scuola Militare Teulié e il Nucleo operativo Radiomobile del Comando provinciale Carabinieri di Milano. 

