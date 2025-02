“Ambrosia gin”, il primo gin italiano carbon neutral fatto da under 30

Pluripremiato è prodotto da Distilleria Indie a Barga (Lucca)

Milano, 2 feb. (askanews) – “Ambrosia Premium Gin” è un marchio nato nel 2019 sulle montagne della Garfagnana, dall’iniziativa di Saverio Bertagni e Francesco Marcucci, che oggi hanno rispettivamente 26 e 27 anni e sono alla guida del team Indie Group che è composto da 14 dipendenti con un’età media di 28 anni. Nel 2022, i due giovani imprenditori hanno creato Distilleria Indie, una microdistilleria ad alambicco, situata a San Pietro in Campo, a due passi da Barga, in provincia di Lucca e ai piedi del Monte Pania, grazie alla quale Ambrosia è diventato il primo gin italiano “carbon neutral”. In tutte le fasi del processo produttivo vengono infatti utilizzate energie rinnovabili, riutilizzo di materiali e pratiche sostenibili, tanto che negli ultimi tre anni l’azienda ha raccolto 110mila kg di CO2.

Creato con il ginepro proveniente dall’Appennino toscano, salvia e rosmarino, e i limoni siciliani, la distillazione avviene rigorosamente a bagnomaria, alimentata al 100% elettricamente da energie rinnovabili. “Siamo nel bel mezzo della Toscana rurale, tra le Alpi Apuane e l’Appennino, lontani dai grandi centri abitati e immersi nel verde, dove possiamo coltivare le nostre botaniche e vivere in armonia con il territorio, valorizzando risorse come acqua, ginepro, e le nostre botaniche autoprodotte” raccontano i fondatori, sottolineando che “avendo un sito produttivo di proprietà, abbiamo voluto enfatizzare l’artigianalità e la garanzia di qualità dei nostri prodotti, che sono attentamente supervisionati tutti i giorni. Da qui nasce l’idea di rendere il luogo della distilleria aperto al pubblico, dando l’opportunità di vivere experience dedicate con l’organizzazione di tour, come da anni succede nel mondo del vino”.

Un Distillatore Muller da 220 litri dà vita al London Dry Gin “Ambrosia Day Edition 70cl” e il Distilled Gin “Ambrosia Sicily Edition 70cl”. Le bottiglie sono in vetro 100% riciclato e dopo l’acquisto e l’utilizzo, sia bar che privati possono restituire le bottiglie, che vengono sanificate e riutilizzate: solo nel 2023, ne sono state riutilizzate più di 2.200. L’azienda “seleziona molto attentamente le materie prime, acquistando bucce di arance e limoni da Campisi Citrus che raccoglie a mano limoni e arance secondo tradizione”. Inoltre, gli scarti da distillazione vengono utilizzati per fertilizzare le coltivazioni agricole. Oltre al gin, gluten free e privi di coloranti, la gamma include il caratteristico Amaro del Riccio Garfagnino, una creazione dedicata alla terra di origine, arricchita dal miele di castagno, e una selezione di vodka, limoncello e sambuca, in un formato artigianale e conveniente.

Fino ad oggi “sono state prodotte in totale 50mila bottiglie di Ambrosia Gin e l’azienda esporta in Usa, Russia e Polonia, Germania, Polonia, Cipro, Svizzera e Giappone. Diversi i riconoscimenti ottenuti in questi anni, come San Francisco Spirits Award (premio Gold per Ambrosia Day Edition e Silver per Ambrosia Sicily Edition), John Barleycorn Awards 2023 (premio Silver per Ambrosia Day Edition) e World Gin Awards 2021 (premio Silver per Ambrosia Day Edition).

Nell’estate 2023, nel centro di Barga, Bertagni e Marcucci hanno inaugurato “Pizza Indie”, la prima pizzeria controllata da una distilleria.