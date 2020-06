Napoli Spal Ambrosini | Quinta vittoria consecutiva in campionato per il Napoli. La formazione di Gattuso batte la Spal per 3 a 1 e si porta a sole tre lunghezze dalla Roma quinta in classifica. Massimo Ambrosini, ai microfoni di Sky Sport, dice la sua sul momento azzurro ed elogia il gran lavoro svolto da Gattuso.

Ambrosini: “Il Napoli di Gattuso si diverte, c’è entusiasmo”



Massimo Ambrosini esalta il lavoro di Gattuso: “Da quando Gennaro è l’allenatore dei partenopei, tutto l’ambiente ha ritrovato entusiasmo e spensieratezza. Ora è un Napoli che si diverte e diverte i tifosi. C’era proprio bisogno di questo nuovo entusiasmo. In questo clima i calciatori si stanno esprimendo al meglio, dimostrando di saper giocare un ottimo calcio corale”.

The post Ambrosini: “Il clima Gattuso fa bene al Napoli, c’è un entusiasmo nuovo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento