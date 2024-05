Ambrosio (FdI): “Con l’autonomia più efficienza”

“Fino ad oggi si è speso troppo e male, con l’autonomia differenziata lo Stato sarà più efficiente e quando uno Stato è più efficiente, ci guadagnano tutti in termini di benefici economici e sociali “.

Lo ha affermato Antonio Ambrosio, vice presidente del coordinamento provinciale di Napoli e candidato per Fratelli d’Italia all’elezioni Europee nella circoscrizione Italia meridionale.

“Sta per iniziare una nuova stagione di grandi investimenti per modernizzare e rilanciare la nostra nazione – ha aggiunto Ambrosio – occorre adesso proseguire sulla strada del rinnovamento per puntare ad essere sempre più competitivi e forti in Europea”.

