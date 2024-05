ambrosio-(fdi);-“mezzogiorno-fulcro-per-l’europa”

“Il piano per lo sviluppo delle infrastrutture del Governo nazionale determinerà considerevoli ricadute positive per il Sud, un programma serio e deciso rivolto al rilancio dell’economia che darà impulso per una nuova occupazione, condizione che in Italia non si verificava da tempo”.

Lo ha affermato in una nota Antonio Ambrosio, vice coordinatore provinciale di Napoli per Fratelli d’Italia.

“Il Mezzogiorno sarà oggetto di una trasformazione epocale diventando un fulcro principale non solo per l’Italia ma bensì per tutta l’Europa, infatti, con il governo Meloni – ha aggiunto Ambrosio che è candidato all’elezioni europee nel collegio sud – l’Italia ha dimostrato di saper contare di più in Europa, lo ha fatto avendo il coraggio di opporsi a normative contrarie all’interesse nazionale, con posizioni forti e credibili a difesa di settori strategici.

Spostare l’asse delle scelte europee a destra significa riavvicinare l’Europa ai suoi cittadini. All’Europa ‘Super-Stato’, che ricorda il modello sovietico caro alla sinistra, preferiamo l’Europa dei popoli e delle Nazioni”, ha concluso Ambrosio.

