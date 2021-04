Ambulanti in protesta contro la sindaca Raggi bloccano il raccordo anulare e piazza della Repubblica

di Nicoletta Di Placido e Marco Agostini

ROMA – Raccordo anulare bloccato questa mattina dalla protesta degli ambulanti romani contro i bandi del Campidoglio che eliminano la proroga delle concessioni. All’altezza dell’uscita 22-23 i furgoni hanno invaso la carreggiata. Oltre al Raccordo anulare altri ambulanti stanno occupando anche piazza della Repubblica con un altro presidio. “Roma è bloccata”, dicono.

“Oggi gli ambulanti di Roma protestano contro la decisione della sindaca Raggi che di fatto vuole applicare la Bolkenstein non riconoscendo il diritto alle concessioni. Parliamo di 18mila concessioni e questa decisione rende precario il lavoro di 12mila ambulanti che esercitano la loro attività nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati. Il Raccordo anulare è bloccato- dice Manrico Rosato, segretario nazionale Ana Ugl- e mai avremmo pensato come associazione di Roma di promuovere una manifestazione di questa portata, ma gli ambulanti stanno difendendo il loro diritto al lavoro, il loro futuro. La scelta della sindaca va contro le leggi dello Stato che hanno escluso gli ambulanti dalla direttiva Bolkenstein e hanno stabilito il diritto al rinnovo delle concessioni per 12 anni. Saremo qui oggi a difendere i loro diritto e auspichiamo che il Governo assuma con urgenza una decisione per ripristinare la legalità a Roma”.

GLI AMBULANTI PRESIDIANO PIAZZA REPUBBLICA: “RAGGI-COIA VERO VIRUS”

‘Raggi e Coia, il vero virus di Roma’. Centinaia di cartelli con questa scritta vengono distribuiti in questi minuti in piazza della Repubblica a Roma, dove si stanno radunando gli ambulanti, nonostante la pioggia battente. Oltre i disagi sul Grande raccordo anulare, la protesta monta ora in una piazza del centro, sorvegliata da Polizia e agenti della Polizia di Roma Capitale. Già da un’ora circa, in centinaia sono radunati sul lato di via Cernaia, decisi a portare avanti la protesta contro la decisione da parte del Campidoglio di applicare la direttiva Bolkestein per la messa al bando delle licenze del commercio ambulante e si strada, in contrapposizione a quanto deciso a livello nazionale dal Governo Conte II che prorogava la messa a bando nel 2032.

