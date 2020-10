Amedeo e Sofia un mese dopo a Temptation Island 2020: stanno insieme? | Video Witty Tv

Amedeo e Sofia un mese dopo a Temptation Island 2020: la coppia è uscita insieme dal falò di confronto, ma una volta tornati a casa le cose non sono andate per il verso giusto. Un mese dopo Sofia incontra Alessia Marcuzzi a cui racconta: “mi sono resa conto che non si può amare per due e quindi ho pensato che la miglior cosa era quella di avere del tempo”. Poco dopo spetta ad Amedeo raccontare cosa è successo: “Sofia ha chiesto un periodo di pausa, mi manca tanto, vorrei aver voluto essere con lei oggi”. Torneranno insieme? Chissà….

Ecco il video Witty Tv con le parole, un mese dopo, di Sofia e Amedeo a Temptation Island 2020.

