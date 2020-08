L’ex portiere Marco Amelia ha parlato ai microfoni di TMW Radio della situazione che Alex Meret vive in casa azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni.

Amelia: “Meret tra i migliori in Italia. E’ un patrimonio, va gestito bene”

“Meret? Continuo a reputarlo uno dei migliori prospetti in Italia, anche se Gattuso gli ha preferito Ospina in finale di coppa ha mostrato freddezza. Vedremo che tipo di decisioni prenderanno su di lui: è un patrimonio del Napoli, costato tanti soldi e giocatore su cui puntano. Bisogna gestirlo in maniera tale che non cali questo patrimonio: Alex è freddo, sa cosa vuole e ha un carattere forte. Se accetterà questa situazione, di avere un altro grande portiere in rosa, potrà far vedere i suoi valori e crescere ancora. Valuteranno assieme al Napoli il da farsi, io continuo a vederlo ancora come uno dei migliori prospetti italiani assieme a Donnarumma, saranno il futuro della Nazionale per tanti anni”.

