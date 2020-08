ROMA (ITALPRESS) – “Arriveremo alla data proposta dalla Commissione che è il 15 ottobre, quando si presenteranno i progetti. Non sono progetti in cui si indicano solo le sfide, quelle le conosciamo, ma sono sfide in cui si deve indicare il come, quando, costi e cronoprogramma. La Commissione chiederà a tutti i governi di presentare il piani tra il 15 ottobre e aprile 2021, ma l’Italia ha deciso di lavorare già da agosto in modo da arrivare non dico primi ma con senso di responsabilità”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola a Radio Anch’io su Rai Radio1.

L’articolo Amendola “Saremo puntuali con i progetti del Recovery Fund” proviene da Notiziedi.

