AGI – Ha promesso un governo “specchio dell’America”, il presidente eletto Joe Biden e il suo team di transizione è in fibrillazione. I primi nomi potrebbero arrivare già per il Thanksgiving, entro fine novembre. Biden ha promesso di essere il presidente di tutti: dei liberal, dei moderati, dei repubblicani, dell’America rossa di Donald Trump (che per ora si rifiuta di alzare bandiera bianca) e alla quale ha chiesto una chance.

Più facile a dirsi che a farsi. I progressisti capeggiati dalla Alexandria Ocasio Cortez si aspettano l’esecutivo più variegato della storia, ma Biden sa bene di dover fare i conti anche con il Grand Old Party (Gop) che probabilmente manterrà il controllo del Senato e che è un imprescindibile lasciapassare anche per le stesse nomine di governo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo America 2020: Biden al lavoro su governo “specchio dell’America” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento