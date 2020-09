 America 2020: i dubbi di Trump sul passaggio pacifico del potere

AGI – Il presidente americano, Donald Trump, ha dei dubbi sul trasferimento di poteri pacifico se dal voto del 3 novembre dovesse emergere la vittoria di Joe Biden. Lo ha detto rispondendo ai cronisti alla Casa Bianca. “Dobbiamo vedere cosa succede, sai, ma mi sono lamentato molto delle schede. Le schede sono un disastro”, ha detto durante un briefing quando gli è stato chiesto se si sarebbe impegnato a garantire in ogni caso una transizione pacifica del potere. Il riferimento sembra essere al voto per posta. Il titolare della Casa Bianca ha ripetutamente sollevato lo spettro di brogli elettorali a causa del voto per posta.

