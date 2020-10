AGI – La campagna è quello che si vede. E si conta, si pesa, ma solo alla fine. I sondaggi sono utili, ma non sono il final cut della storia. Le opinioni sono importanti, ma non sono il verdetto. Se la campagna è quello che si vede, allora Donald Trump qui a Nashville ha vinto il dibattito che ieri aveva perso a Cleveland. Se la campagna è quello che si vede, la battaglia per la Casa Bianca non è chiusa. Se la campagna è quello che si vede, Biden vorrebbe solo finirla qui, perché ogni giorno che passa lui dissipa l’enorme vantaggio che gli ha consegnato il coronavirus.

America 2020: I due tempi del voto. Onda blu e tsunami rosso

