Nell’era del digitale il problema è… il postino. Le elezioni americane sono diventate (anche) un problema di posta, del voto via mail che non è quello via e-mail. Negli Stati Uniti quando vai al seggio vale la legge elettorale generale, ma pesa tantissimo la norma particolare dello Stato dove l’elettore è registrato. Cinquanta Stati, una moltitudine di situazioni diverse e non c’è solo lo Stato, c’è anche la Contea che dispone, decide, organizza, deroga, vieta e consente. E a quanto pare il postino non suona sempre due volte.

Donald Trump dice che il voto per posta espone il sistema a irregolarità (in realtà il suo timore è che venga penalizzato,

L’articolo America 2020: la posta celere di Trump è lenta proviene da Notiziedi.

