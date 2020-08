AGI – Milwaukee, Wisconsin. Qui si apre oggi la convention dei democratici e succede nel giorno in cui Donald Trump in un sondaggio della Cnn riduce il suo distacco a soli 4 punti. Biden guida la corsa, ha tutti i favori del pronostico, ha un vantaggio ancora solido, ma tra i Democratici si diffonde l’inquietudine per un’elezione che potrebbe complicarsi, la campagna del coronavirus è senza mappe e per i dem rivela più di una debolezza, la corsa è ancora lunga.

Ecco dunque emergere le paure sulla regolarità del voto per corrispondenza e le dichiarazioni di Donald Trump sul Postal Service.

L’articolo America 2020: La sfida tra “Buy American” e “America First” proviene da Notiziedi.

