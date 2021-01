America 2020: Ossoff vince in Georgia, il Senato ai democratici

AGI – Il democratico Jon Ossoff ha conquistato il seggio in Georgia del senatore repubblicano David Perdue nel secondo ballottaggio di oggi. È il dato di Edison Research. Anche il Senato degli Stati Uniti passa così sotto il controllo dei Democratici.

I candidati democratici avevano bisogno di battere entrambi i senatori repubblicani per conquistare anche l’altro ramo del Congresso, dopo aver confermato lo scorso 3 novembre la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti.

Dopo lo storico risultato di Raphael Warnock, che ha battuto Kelly Loeffler diventando il primo senatore afroamericano eletto in Georgia, Ossoff si è imposto su Perdue per poche migliaia di voti in un risultato incerto fino alla fine.

