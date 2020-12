America 2020: Trump, “Ci vediamo tra 4 anni”. E via lo scudo social

AGI – Operazione 2024. Donald Trump è pronto. Il 2020 non è ancora finito ma ‘The Donald’ è già sul pezzo delle prossime presidenziali. Sabato va in Georgia, dove con i ballottaggi si gioca il controllo del Senato e nella sua mente c’è già la sfida per riprendersi la Casa Bianca. Il futuro comincia sempre dal passato, dunque Trump riprende il fil rouge della sua battaglia con il Big Tech, se deve essere, come lui la immagina, senza intrusioni di Twitter che decide il vero e il falso, allora i titani della rete devono perdere l’immunità. Non una dichiarazione d’intenti,

