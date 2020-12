AGI – Si dice che “non è finita finché non è finita”. E’ finita? Quasi. Il collegio elettorale ha incoronato Joe Biden per la Casa Bianca. Ha conquistato ben oltre i 270 voti necessari: 306 contro i 232 di Donald Trump. Ora è il presidente eletto non solo per i media. Mancano ancora dei passaggi formali. Perché la democrazia americana nella sua semplicità è complessa.

I grandi elettori si riuniscono per votare nei loro Stati di riferimento “il primo lunedì dopo il secondo mercoledì di dicembre” dell’anno delle presidenziali. Nel 2020 il 14 dicembre: una giornata storica per l’incoronazione di Biden dopo una campagna elettorale così polarizzata,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo America2020: Biden riparte dalla Georgia (non è mai finita) proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento