AGI – È finita? Sì e no. Sì, la prima parte del romanzo di America 2020 è (quasi) conclusa. Il conteggio è ancora in corso, sono le 21:30 ora di Washington DC, Biden è a quota 264 voti e Trump è fermo a 214. Il candidato democratico ha 6 vie possibili per conquistare i 6 voti che gli mancano per toccare quota 270 e diventare presidente. È vicino alla meta, Casa Biden. La riscossa dei dem dopo quattro anni si consuma negli Stati disuniti d’America.

La vittoria di Biden sta maturando in maniera a dir poco rocambolesca: dato come vincitore facile dai sondaggi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo America2020: Casa Biden e TrumpAmerica. Il punto della corsa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento