America2020: Corte Suprema. Cinque candidate, una battaglia

AGI – Comunque vada, sarà una donna. Donald Trump ha cinque candidate sotto esame e “senza indugi” annuncerà sabato alal casa Bianca la sua scelta per sostituire alla Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, la giudice e icona liberal morta venerdì all’età di 87 anni. La favorita, Amy Coney Barrett, 48 anni, è stata ricevuta ieri alla Casa Bianca mentre Barbara Lagoa, 52 anni, cubana-americana, potrebbe incontrare il presidente venerdì a Miami, in Florida, uno Stato in bilico che decide elezioni presidenziali.

I will be announcing my Supreme Court Nominee on Saturday, at the White House! Exact time TBA.

