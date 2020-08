America2020: Harris è una scelta storica, ma sarà una svolta?

AGI – Il botto di giornata non è quello della pistolettata della Casa Bianca che aveva costretto Trump a un fuori programma, ma la decisione di Joe Biden sulla vicepresidenza. Il candidato democratico ha scelto Kamala Harris, 55 anni, senatrice della California, una rappresentante della “Black America”, la prima donna di colore a correre per la vicepresidenza (solo tre in ticket presidenziale prima di lei: tutte bianche e hanno tutte perso), già prima donna della “Black America” nel ruolo di procuratore generale della California, era una delle candidate in corsa per la presidenza nelle primarie democratiche,

