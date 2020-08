AGI – Novanta giorni sono tanti, ma passano veloci. Novanta sono i giorni che separano dal verdetto Donald Trump. Novanta occasioni per vincere o perdere la Casa Bianca. Un presidente che perde il secondo mandato è raro, ma questa campagna non è come le altre, questa è la corsa della pandemia. La campagna presidenziale vive di occasioni, episodi, bagliori e buio pesto. Come sempre, come prima, più di prima. I sondaggi dicono che Trump insegue, fatica a stare a ruota del candidato dem, mentre Joe Biden lascia fare il lavoro del logoramento al coronavirus, incassa il vantaggio e comunica che non andrà alla convention democratica di Milwaukee,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo America2020: i 90 giorni più lunghi (e corti) di Trump proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento