America2020: La corsa al vaccino. La cura è la vittoria

AGI – Farsi sfilare l’asso nella manica? Neanche per sogno. Se Robert Redfield, direttore dei Cdc (i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) dice al Congresso, sotto giuramento, che il vaccino anti-Covid non sarà disponibile negli Usa prima della metà del 2021, è solo perché “si è confuso”. “Penso che abbia fatto un errore”, che abbia fornito “un’informazione sbagliata”, spiega Donald Trump che promette 100 milioni di dosi entro la fine dell’anno con la distribuzione a partire da ottobre, prima dell’Election Day, il 3 novembre.

Anche sulle mascherine Trump tiene il punto, insistendo sulla loro dubbia efficacia e costringendo Redfield a rettificare le sue dichiarazioni al riguardo.

