America2020: La Corte Suprema e la campagna che sarà Florida

AGI – Non sarà un’elezione come le altre, o forse sì, con la finale giocata in Florida e la Corte Suprema a fare da arbitro. Donald Trump prevede che sarà il massimo organo giudiziario Usa a decretare il nuovo presidente, come nel 2000 quando il verdetto della Corte decise la vittoria di George W. Bush contro Al Gore, per un pugno di voti nel Sunshine State. “Vent’anni dopo” la storia potrebbe ripetersi. “Per questo è molto importante avere 9 giudici”, spiega The Donald, determinato a sostituire con una esponente conservatrice l’icona liberal Ruth Bader Ginsburg, scomparsa venerdì all’età di 87 anni.

