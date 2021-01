AGI – “La posta in gioco non potrebbe essere più alta”. Donald Trump lo dice chiaramente durante il MAGA rally in Georgia, lo sa bene Joe Biden e lo dimostra il mezzo miliardo di dollari speso in spot elettorali negli ultimi due mesi in vista dei ballottaggi del Peach State che decideranno il controllo del Senato e la direzione dell’America. La doppia sfida di oggi è tra gli incumbent repubblicani David Perdue e Kelly Loeffler e i democratici Jon Ossoff e Raphael Warnock.

“Il nostro Paese dipende da voi. Il mondo intero guarda alla gente della Georgia”, proclama Trump nell’aeroporto di Dalton,

America2020: L'ultimo voto. Georgia chiude (e apre) un'era

