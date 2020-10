AGI – Plexiglass sì o plexiglass no? Questo è il dilemma. L’interrogativo amletico del vivere soffrendo in un cubo di plexiglass (per non prendersi il coronavirus) o ribellarsi rischiando di morire, agita il primo ed unico dibattito presidenziale tra i candidati alla vicepresidenza: l’incumbent Mike Pence e la democratica Kamala Harris oggi sul palco a Salt Lake City, nello Utah, roccaforte repubblicana, dove Joe Biden è indietro di 10 punti, ma dove vanta un consenso del 40%. Un dato mai visto per un democratico dai tempi di Lyndon Johnson che vinse lo Stato con il 59,4% delle preferenze. Da allora nessun dem ha mai raggiunto il 40%.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo America2020: Pence-Harris, dilemma in plexiglass e Kamala glam proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento